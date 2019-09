Unterriexingen (p). Ein Einbrecher hat zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 5 Uhr, sein Unwesen in der Industriestraße in Unterriexingen getrieben. Dem Täter gelang es wohl zunächst, sich über einen Technikraum Zugang in ein Nebengebäude einer Firma zu verschaffen. Anschließend

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen