Dieb knackt Spielautomaten

Bietigheim-Bissingen (p). Vermutlich auf Geld war ein Einbrecher aus, der wahrscheinlich in der Nacht zum Mittwoch eine Gaststätte in der Kreuzstraße in Bietigheim-Bissingen heimgesucht hat. Der Täter war auf bislang unbekannte Art und Weise in die Gasträume gelangt, machte sich an Geldspielautomaten zu schaffen und stahl das enthaltene Geld in nicht bekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 0 71 42 / 40 50, zu melden.