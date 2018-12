Dieb hat es auf Feinkost abgesehen

Bietigheim-Bissingen (p). Mit acht prall gefüllten Körben hat sich ein noch unbekannter Dieb aus dem Staub gemacht, der in der Nacht zum Sonntag in einen Marktstand des Bietigheimer Sternlesmarkts eingebrochen war. Der Unbekannte verschaffte sich zunächst Zutritt in den verschlossenen Stand, an dem es Feinkost zu kaufen gibt. Dann stahl er die Körbe, in denen sich insgesamt eine dreistellige Zahl an Würsten im Wert einer vierstelligen Summe befanden. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen nimmt unter der Telefonnummer 0 71 42 / 40 50 sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.