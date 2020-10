Drucken Ludwigsburg/Tamm (p). Der Ludwigsburger Kreisverband der Jungen Union hatte am Tag der Deutschen Einheit zu seiner Mitgliederjahreshauptversammlung eingeladen. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie führte der Verband die traditionell an diesem Feiertag stattfindende Veranstaltung durch, wenn auch in... »