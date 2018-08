Dieb erbeutet nur Erdnüsse statt Geld

Ludwigsburg (p). Ein noch unbekannter Täter ist vermutlich am Mittwochmittag zwischen 11.40 und 12 Uhr in einen Biergarten in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg eingebrochen. Um sich Zugang zu verschaffen, hebelte der Unbekannte den Verschlag des Ausschankbereichs auf. Anschließend tippte er mutmaßlich auf der Registrierkasse herum, um so wohl ein Öffnen der Kassenschubladen zu veranlassen. Allerdings befand sich in der Kasse kein Geld. Hierauf öffnete der Einbrecher eine Packung Erdnüsse und machte sich dann davon. Der entstandene Schaden blieb gering.