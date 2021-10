Die richtige Pflege der ersten Zähne

Bietigheim-Bissingen (p). Die Elternschule am RKH-Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen, Riedstraße 12 in Bietigheim, informiert am Mittwoch (20. Oktober) um 19 Uhr über Zahnpflege bei Kindern. An diesem Abend erfahren Eltern von einer Kinderzahnärztin Wichtiges von Pflege der ersten Zähne über Hilfsmittel bis hin zur Zahnentwicklung. Weitere Themen werden sein: Ernährung und Getränke, der erste Zahnarztbesuch, prophylaktische zahnärztliche sowie häusliche Maßnahmen. Anmeldung an Ute Sommer, E-Mail babymassage.rkh@t-online.de, oder über das Anmeldeformular der Elternschule. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Zutritt nur für Personen mit 3G-Status.