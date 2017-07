LUDWIGSBURG. „Berufe in Uniform sind spannend, abwechslungsreich und vielseitig.“ So wirbt die Agentur für Arbeit Ludwigsburg für eine Veranstaltung, in der sich die Bundespolizei als Ausbildungsstätte am 4. August von 9 bis 11 Uhr im Berufsinformationszentrum in Ludwigsburg vorstellt

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen