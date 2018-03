Drucken Ludwigsburg (p). In der Nacht zum Sonntag haben Polizisten im Bereich der Straße „Favoritegärten“ in Ludwigsburg eine Personenkontrolle durchgeführt und sind dabei möglicherweise auf Diebesgut gestoßen. Der Kontrollierte, ein 51 Jahre alter Mann, der zu Fuß in... »