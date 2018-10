Der kleine Saal ist jetzt schon abgenagt

Von Norbert Kollros

Mühlacker. Seit dieser Woche fressen sich die Greifzangen an langen Bagger-Auslegern in den Stahlbeton des früheren Musen- und Einkaufstempels Mühlehof in Mühlacker. Bis Ende November soll das wie eine Trutzburg wirkende Bauwerk „geschleift“ sein, nachdem die Spezialisten der Abbruchfirma seit