Der einzige Kandidat stellt sich vor

Drucken Maulbronn (p). Einen Pkw-Aufbrecher konnten Beamte des Polizeireviers Mühlacker am frühen Sonntagmorgen in Maulbronn festnehmen. Ein Zeuge teilte der Polizei kurz nach Mitternacht mit, dass soeben ein Mann einen Pkw in der Hilsenbeuerstraße aufgebrochen habe. Beim Eintreffen... »