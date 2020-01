Defekt sorgt für Rauch

Asperg (p). Ein geparktes Auto hat am Sonntag gegen 16.35 Uhr in der Schäferstraße in Asperg vermutlich wegen eines Kabeldefektes zu rauchen begonnen. Der Besitzer musste mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Es kam zu keinem offenen Feuer.