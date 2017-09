Das Straßenfest setzt ein Zeichen gegen den Terror

Drucken Möglingen (p). Am Samstag gegen 23.30 Uhr ist es in Möglingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 35-jährige Suzuki-Lenkerin missachtete den von links kommenden, an der Kreuzung Ludwigsburger Straße / Hohenzollernstraße... »