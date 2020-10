Ludwigsburg (p). Im Oktober hat es beim DRK-Rettungsdienst im Kreis Ludwigsburg zwei zukunftsweisende Neuerungen gegeben. Das erste der neu konzipierten Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) wurde am Notarztstandort am Krankenhaus Bietigheim in Dienst gestellt. In enger Zusammenarbeit mit den Notärzten, den eingesetzten Notfallsanitätern

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen