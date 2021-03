Das Kriminalitätsgeschehen verlagert sich ins Internet

Drucken Mühlacker (sf). Die Arbeiten an der neuen Herrenwaagbrücke in Mühlacker-Dürrmenz haben am Montag begonnen. Zunächst wurde die Baustelle eingerichtet und verkehrssicher gemacht. Im Laufe der Woche soll es dann noch kleinere Arbeiten vorweg geben. Insgesamt sind für... »