Drucken ENZKREIS (LE). An Heiligabend, Neujahr und zusätzlich auch am Brückentag, dem Freitag (27. Dezember), bleiben das Landratsamt Enzkreis in der Zähringerallee in Pforzheim einschließlich der Außenstellen in der Östlichen-Karl-Friedrichstr. 58, in der Bahnhofstr. 28, der Stuttgarter Str.... »