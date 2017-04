Heute und Sonntag (8. und 9. April) kommt auf den Stroh- und Apfelwelten im Blühenden Barock in Ludwigsburg eine riesige Couscous-Pfanne auf den Herd. Für die Besucher der Ausstellung heißt das: Wer einen Teller ersteht, tut damit Gutes. Pro Portion gehen nämlich mindestens 50 Cent an einen guten Zweck. Los geht es jeweils um 11 Uhr. Bis 16 Uhr kann dann die leckere Getreide-Pfanne direkt auf den Panorama Terrassen der Cafeteria am Rosengarten genossen werden. Foto: p