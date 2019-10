„Chorchester“ steht in den Startlöchern

Vielfalt in jeder Hinsicht: Das Ziel des Chorchester-Projekts ist eindeutig. Georgie Hocker und Johann Ahl von der Musikschule Slapstick möchten mit dem Programm „Movie Sound“, bei dem unterschiedliche Instrumente und Stimmen aufeinandertreffen, vor allem eines: Menschen zusammenbringen.

Mühlacker ™. „Ich finde es merkwürdig, dass man Menschen mit und ohne Behinderung überhaupt differenziert betrachtet. In der Musik ist das völlig egal, da gibt es einfach keinen Unterschied: Menschen begegnen sich auf Augenhöhe.“ Johann Ahl ist Instrumentallehrer bei der Musikschule Slapstick und wird die musikalische Leitung des inklusiven Chorprojekts Movie Sound innehaben. „Wer Motivation mitbringt und Lust auf die Musik hat, der ist bei uns herzlich willkommen.“

Das Chorchester-Projekt, das die Musikschule Slapstick unter der Leitung von Michael Georgie Hocker in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Vaihingen-Mühlacker ins Leben gerufen hat, richte sich an Menschen ab 16 Jahren, die Lust haben, zu singen oder ein Instrument spielen können. „Wir möchten damit Menschen zusammenbringen und Spaß daran vermitteln, ein Konzertprogramm zu erarbeiten“, formuliert Johann Ahl das zentrale Ziel des Projekts, dessen Ende ein großes Konzert im März 2021 bildet. Die Freude an der Musik stehe im Vordergrund, und doch habe Ahl auch musikalische Ansprüche an seine Gruppe: „Das Programm soll durchaus auch ein gutes musikalisches Niveau erreichen, so dass die Zuhörer in den Genuss eines hochwertigen Konzerts kommen. Grundsätzlich ist es auch immer mein Ziel, dass die Schüler etwas lernen und weiterkommen.“ Wie der Name Movie Sound schon ahnen lässt, stehen für das erste Chorchester-Projekt bekannte Film-Soundtracks und Serien-Titel auf dem Programm, das Ahl nicht nur selbst zusammenstellt, sondern auch für die Gruppe maßgeschneidert arrangieren wird. Dabei gehe es auch darum, Stimmen für verschiedenste Instrumente und Niveaus so zusammenzubringen, dass am Ende ein volles Klangbild entsteht. Was für den studierten Filmmusiker eine Aufgabe ist, der er mit großer Freude entgegenblickt, sieht Georgie Hocker als eine große Herausforderung: „Verschiedene Menschen, Instrumente und musikalische Niveaus zusammenzubringen, ist eine Herausforderung. Aber es gibt viele, auch pädagogische Methoden, um alles zu vereinen, und ich bin sicher, es wird ein tolles erfolgreiches Projekt – in menschlicher und musikalischer Hinsicht.“ Hocker und Ahl betonen übereinstimmend, dass das Projekt für alle Beteiligten erfrischend und bereichernd sein werde: „Der Kontakt mit behinderten Menschen kann unheimlich inspirierend sein und ist alles andere als einseitig. Die große Herzlichkeit, Offenheit und Ursprünglichkeit, mit der Behinderte einem begegnen, ist wunderbar. Das ist Leben pur.“

Alle, die Lust auf Singen haben oder ein Instrument sicher beherrschen, sind eingeladen, beim Chorchester mitzumachen. Die Proben finden immer donnerstags um 19 Uhr in der Musikschule Slapstick in Mühlacker statt, los geht es am 10. Oktober. Schnuppern ist möglich. Informationen und Anmeldung unter info@slapstick.de oder Telefon 0 70 42 / 13 12.