Mühlacker (p). Der CDU-Stadtverband Mühlacker hat am Donnerstagabend die Kandidaten der Union für die Kreistagswahl im Mai 2019 im Wahlkreis Mühlacker nominiert, in dem insgesamt sieben Kreisräte gewählt werden. An der Spitze der Liste stehen die beiden bisherigen Kreisräte Günter

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen