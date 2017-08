CDU lädt zur Diskussion

Großbottwar (p). Der CDU-Bundestagsabgeordnete Eberhard Gienger und der CDU-Stadtverband Großbottwar laden ein zu einem Vortrags- und Diskussionsabend am 28. August um 20 Uhr in der Städtischen Bücherei Burgermühle in der Mühlgasse 46 in Großbottwar. Manuel Hagel wird über das Thema „Klarer Kurs für unser Land“ reden. Hagel ist seit 2016 Generalsekretär der Landes-CDU.