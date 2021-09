Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Dr. Isabell Schenk-Weininger, die Leiterin der Städtischen Galerie Bietigheim-Bissingen, bietet am Sonntag (19. September) um 11.30 Uhr eine öffentliche Führung durch die Ausstellung „Ernst Ludwig Kirchner. Tierleben in den Davoser Alpen“ an. Die Teilnahme kostet... »