Pforzheim (p). Ein Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro ist in der Nacht zum Sonntag bei einem Brand in der Pforzheimer Brühlstraße entstanden. Dort wurde gegen 1.15 Uhr Feuer in einem Carport gemeldet. Auch die Fassade eine angrenzenden Gebäudes wurde in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand, zwei Fahrzeuge wurden jedoch erheblich beschädigt. Die Brandursache ist bislang unbekannt.