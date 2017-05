Drucken Tamm (p). Eine Vielzahl von Vereinsmitgliedern – darunter Mitglieder aus Illingen, Schützingen und Kleinglattbach – hat sich an Christi Himmelfahrt wieder an der Gauwanderung des Turngau Neckar-Enz beteiligt. Die Sternwanderung endete dieses Jahr am Sportplatz Egelsee in... »