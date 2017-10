Drucken Pforzheim (p). Zwei verletzte Polizeibeamte sowie ein Schaden von über 40 000 Euro waren am Montagabend die Folgen eines Unfalles an der Ecke Eutinger Straße und Eutinger Talweg in Pforzheim. Eine Streifenwagenbesatzung war gegen 22.10 Uhr von der... »