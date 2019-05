Bürgermeister zieht die Notbremse

Von Ralph Küppers

Wiernsheim/Mühlacker. In Mühlacker verlieren die großen Parteien erheblich an Gewicht im Gemeinderat. In Wiernsheim ziehen mit Liste Land und AfD gleich zwei neue Gruppierungen ein, von denen eine auch den Stimmenkönig stellt.

Die Wiernsheimer Gemeindeverwaltung ist die Auszählung der Kommunalwahlergebnisse so optimistisch angegangen wie viele andere auch. „Wir wollten am Montag um 17 Uhr die Sitzung des Gemeindewahlausschusses halten“, sagt Bürgermeister Karlheinz Oehler. Dann sollte das Ergebnis der Gemeinderatswahl offiziell festgestellt und verkündet werden. Doch daraus wurde nichts. Als Oehler eine halbe Stunde vor dem anberaumten Sitzungstermin sah, wie viel Arbeit die zahlreichen Wahlhelfer noch vor sich hatten, fackelte er nicht lange. Statt mit Salamitaktik – Verschiebung um eine halbe Stunde, vielleicht eine ganze oder doch zwei – setzte er die Bekanntgabe der Ergebnisse gleich auf Dienstagmittag neu an. „Wir bitten um Verzeihung und werben gleichzeitig um Verständnis für die Wahlhelfer, die bereits am Vortag bis nachts um 4 Uhr am Kreistagsergebnis arbeiteten und nur drei bis fünf Stunden Schlaf hatten“, ließ die Gemeindeverwaltung verlauten.

Dafür ging es gestern Mittag umso entspannter zu, als sich einige Kandidaten und eine Handvoll weiterer Bürger im Ratssaal einfanden. Jubel herrscht auf der Platte vor allem bei der neu gegründeten Liste Land, die unter anderem durch Protest gegen eine geplante Supermarktansiedlung bekannt wurde. Aus dem Stand schafften es vier Kandidaten in den Gemeinderat, darunter Jörg Blessing (bisher Unabhängige Liste) als absoluter Stimmenkönig. Mit 4013 Voten scharte er fast doppelt so viele Wähler hinter sich wie vor fünf Jahren, als er mit 2264 Stimmen auch schon das beste Ergebnis hatte. Der Wiernsheimer Landwirt hatte dieses Mal einen riesigen Vorsprung auf seinen Iptinger Kollegen Frank Bäuerle (Unabhängige Liste), der als Zweitbester 2840 Stimmen bekam.

Dass 1382 Stimmen zu wenig sein können, musste der bisherige Gemeinderat Karl Müller (Unabhängige Liste) erfahren. Für Werner Amft (AfD) hingegen reichten 885 Stimmen für den erstmaligen Einzug in den Gemeinderat. Hauptamtsleiter Norman Liebing betont: „Sollte bei der AfD ein Ersatzkandidat gebraucht werden, müsste das Los entscheiden.“ Denn die beiden anderen Kandidaten haben mit jeweils 742 Stimmen exakt das gleiche Ergebnis erzielt.

In Mühlacker haben vor allem CDU und SPD Federn lassen müssen. Beide stellen im neuen Gemeinderat jeweils drei Räte weniger als zuvor. Stimmenkönig in der Großen Kreisstadt ist aber nach wie vor der CDU-Mann Günter Bächle mit 6995 Stimmen. Auf Rang zwei folgt wie bisher Rolf Leo, dessen Fraktion der Freien Wähler beigleichbleibendem Stimmenanteil aber auch um zwei Sitze geschrumpft ist. Neu dabei ist auch in Mühlacker die AfD, die 7,21 Prozent der Stimmen und zwei Sitze holte. Die landauf, landab erstarkten Grünen treten unter diesem Namen in Mühlacker zwar nicht an. Doch dafür verbesserte sich dort die Liste Mensch und Umwelt um dreieinhalb Prozentpunkte und ist weiterhin mit sechs Räten für die Geschicke in der Senderstadt verantwortlich.