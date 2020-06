Drucken Mühlacker (p). Sechs leicht verletzte Personen sowie ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 18 000 Euro waren am Montag die Bilanz eines Auffahrunfalls bei Mühlacker. Gegen 12.20 Uhr war eine 33-jährige Fiat-Fahrerin auf der Bundesstraße 10 in Richtung... »