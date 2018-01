Briefkasten am Landratsamt zerstört

Drucken Anmeldungen, Ummeldungen, Beglaubigungen und Bescheinigungen werden wohl in den meisten Stadtteil-Rathäusern bearbeitet. In Mühlhausen aber hat Sandra Knies noch eine weitere, höchst ungewöhnliche Aufgabe: die Ausgabe der Neujahrsringle. Am Samstag war es wieder soweit. Mühlhausen. Gemeinsam mit... »