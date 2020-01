Drucken Plötzliche Attacke am Bahnhof Ludwigsburg (p). Ein unbekannter Täter hat am Samstag gegen 1.45 Uhr einem 22-Jährigen am Bahnhof in Ludwigsburg gegen den Kopf geschlagen und ihn dadurch leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der 22-jährige... »