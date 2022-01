Böller beschädigt ein Auto und eine Mauer

Remseck (p). Vermutlich drei Jugendliche haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 0.40 Uhr einen größeren Feuerwerkskörper auf einer im Bostonring in Remseck-Pattonville zur Abholung bereitgestellten Sperrmüllsammlung gezündet. Durch die Explosion flogen Teile des Mülls bis zu 20 Meter durch die Luft. Hierdurch wurden mindestens ein geparktes Auto sowie die Mauer einer Mülltonnengarage beschädigt. Der vorläufige Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Polizeibeamte trafen zwei der drei Jugendlichen noch in unmittelbarer Nähe an.