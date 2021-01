Blütenstand an der Agave ist mehr als drei Meter lang

Iptingen (rkü). Was Paula und Manfred Zeiler vor 30 Jahren als „kleines Kaktüsle“ aus dem Urlaub mitgebracht haben, hat sich zu einer riesigen Agave entwickelt, die seit einigen Tagen eine noch viel größere Blüte hat. Im Wintergarten an ihrem Haus in Iptingen fühlt sich das Gewächs offenbar wie daheim. „Eine Gießkanne Wasser im Monat“, sagt Paula Zeiler über die Pflege. „Im Sommer haben wir die Pflanzen im Freien, über den Winter holen wir sie rein.“

Dass die Iptingerin ein Händchen für exotische Pflanzen hat, beweist die Nachbarschaft, in der die Agave blüht. Da wachsen Bananen und Zitronen. „Es hängen sogar zehn Zitronen am Strauch“, freut sich Paula Zeiler. „Wir haben unseren Wintergarten nicht auf der Süd-, sondern auf der Ostseite das Hauses. Da ist es auch warm, wird aber nicht so heiß.“ Trotzdem sorgt sie im Sommer mit Tüchern für Schatten und reguliert die Temperatur über die Fenster.

Dass sie einen langen Atem bräuchten, um die damals noch kleine Agave einmal blühen zu sehen, war den beiden Iptingern schon damals klar, als sie das Pflänzchen von Gran Canaria mitbrachten. „Das haben wir damals gelesen“, berichtet Paula Zeiler. Trotzdem habe sie sich gewundert, als die Agave vor einigen Monaten begann, den riesigen Blütenstand auszubilden – mehr als drei Meter lang. „Da waren lauter kleine Blätter dran, dann längere Blätter, und kurz vor Weihnachten sind die ersten Blüten aufgegangen“, sagt sie. „Bekannte haben es uns aus der Wilhelma erzählt, wie das aussieht. Und jetzt ist die Blüte an unserer Agave auch etwas Wunderschönes.“ Um welche Sorte es sich genau handelt, wollte Familie Zeiler dann aber doch wissen. „Wir sind ins Gartencenter nach Pforzheim gefahren, aber da kannte man die nicht“, berichtet Paula Zeiler. „Wir haben dann recherchiert, es muss eine Attenuata-Agave sein. Wir mögen sie, weil sie weichere Blätter hat und nicht so stupft wie andere. Aber wahrscheinlich stirbt die Agave nach der Blüte ab.“