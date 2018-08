Drucken Schwieberdingen (p). Einen Leichtverletzten und einen Schaden in Höhe von 30 000 Euro hatte ein Verkehrsunfall am Sonntag in der Anne-Frank-Straße in Schwieberdingen zur Folge. Ein 34-Jähriger, der am Steuer eines Volvo saß, wollte nach links auf das... »