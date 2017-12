Bewohner überrascht Dieb

Pforzheim (p). Ein Einbrecher hat sich am Montag gegen 21.30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Haus in der Pforzheimer Porschestraße verschafft. Der Dieb drang über die Eingangstür in das Wohnhaus ein und durchwühlte im Erdgeschoss eine Kommode. Im Obergeschoss suchte er den Schlafbereich des Eigentümers auf und wurde durch diesen überrascht. Ohne Beute flüchtete der Langfinger und ließ sein Einbruchswerkzeug zurück. Von ihm fehlt jede Spur.