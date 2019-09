Drucken Unterriexingen (p). Ein Einbrecher hat zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 5 Uhr, sein Unwesen in der Industriestraße in Unterriexingen getrieben. Dem Täter gelang es wohl zunächst, sich über einen Technikraum Zugang in ein Nebengebäude einer Firma... »