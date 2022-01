Pforzheim (p). Bei einem Verkehrsunfall unter Alkohol ist am Freitagmorgen in Pforzheim ein Schaden in Höhe von mehr als 13 000 Euro entstanden. Ein 22-jähriger Lupo-Fahrer war gegen 4 Uhr auf der Östliche Karl-Friedrich-Straße unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem geparkten Nissan kollidierte. Jener wurde auf zwei weitere Fahrzeuge geschoben. Ein Alkoholvortest ergab beim Fahrer einen Wert von über 1,68 Promille.