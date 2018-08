Betriebe lassen hinter die Kulissen blicken

Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Es ist wieder so weit: am Samstag (22. September) von 13 bis 17 Uhr können kleine und große Schatzsucher beim großen Hof-Flohmarkt bei der Rommelmühle in Bietigheim-Bissingen auf Entdeckungstour gehen. Jeder, der Lust hat auf... »