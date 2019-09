Pforzheim (ds). Zählt man alles zusammen, was in der kommenden Spielzeit 2019/20 im Theater Pforzheim, im Großen Haus, im Podium und außerhalb, auf dem Gebiet des Musik- und Sprechtheaters, des Balletts, des Jugend- und Kindertheaters, an Sinfoniekonzerten und Extras alles

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen