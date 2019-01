MÜHLACKER (p). Die Lehrkräfte und Schüler der Georg-Kerschensteiner-Schule und der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule stellen am Donnerstag (24. Januar) ab 18 Uhr in Mühlacker gemeinsam und zeitgleich ihre Beruflichen Gymnasien vor. Im Mittelpunkt stehen das Erfolgskonzept der individuellen Förderung mit modernen Unterrichtsmodellen in

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen