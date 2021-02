Berauschte Fahrer erwischt

Pforzheim/Enzkreis (p). Im Zeitraum von Freitag bis Sonntag sind bei Polizeikontrollen sechs Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt worden. Am Freitagnachmittag gegen 14.50 Uhr wurde in der Hauptstraße in Niefern-Öschelbronn eine 69-jährige Renault-Fahrerin angehalten. Bei