Beratungen auch zwischen den Jahren

Ludwigsburg (p). Der Pflegestützpunkt Standort Ludwigsburg steht Ludwigsburger Bürgern auch zwischen den Jahren für Beratungen bei dringlichen Fragestellungen rund um die Pflegebedürftigkeit zur Verfügung. Nicht erreichbar ist der Pflegestützpunkt an Silvester. Die Beratungen finden schriftlich, telefonisch oder nach Terminvereinbarung zu folgenden Sprechzeiten statt: montags 14 bis 16 Uhr, mittwochs 10 bis 12 Uhr, donnerstags 16 bis 18 Uhr, freitags 10 bis 12 Uhr. Der Pflegestützpunkt ist telefonisch unter 0 71 41 / 9 10 31 23 oder per E-Mail an pflegestuetzpunkt@ludwigsburg.de zu erreichen.