Erligheim (p). Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Montag in der Flurstraße in Erligheim einen geparkten Opel zerkratzt und dabei einen Schaden von etwa 2500 Euro angerichtet. Der Täter beschädigte das Auto auf der Beifahrerseite komplett und hinterließ auch an der Fahrertür und am Heck Kratzspuren. Der Polizeiposten Bönnigheim, Telefon 0 71 43 / 2 24 14, bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.