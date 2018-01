Huch, fahren etwa Züge auf der WEG-Trasse in Vaihingen? Was im Vorbeihuschen wie ein Waggon aussieht, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Bauwagen. Auf Nachfrage ist beim Verkehrsministerium Baden-Württemberg in Sachen Stilllegungsverfahren der Trasse zu erfahren, dass die Anhörungsfrist am 20. Januar abgelaufen ist. „Wir bereiten jetzt die Entscheidung vor“, lässt Pressesprecherin Julia Pieper wissen Foto: Rücker