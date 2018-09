Autospiegel abgetreten

Bietigheim-Bissingen (p). Einen Schaden von etwa 1500 Euro hat ein Täter hinterlassen, der am Mittwoch zwischen 14.30 und 17.30 Uhr in der Albert-Eber-Straße, in der Straße Im Aurain und in der Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen