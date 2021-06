Mühlacker (p). Unbekannte haben im Laufe des Freitags auf einem Parkplatz in der Hermann-Hesse-Straße in Mühlacker zwei Autos aufgebrochen. Das erste Auto wurde im Zeitraum vom 5.50 bis 14.50 Uhr gewaltsam aufgebrochen. Das zweite in der Zeit von

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen