Bietigheim-Bissingen (p). Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 16.20 und 17 Uhr die Scheibe der Beifahrerseite eines auf dem Friedhofs-Parkplatz an der Pforzheimer Straße in Bietigheim-Bissingen abgestellten Mercedes eingeschlagen und eine Handtasche mit Inhalt im Wert von etwa 900 Euro gestohlen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 71 42 / 40 50.