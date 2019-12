Ludwigsburg (p). Beim Abbiegen von der Katharinenstraße nach links in die Frankfurter Straße in Ludwigsburg hat am Freitag gegen 19.15 Uhr ein 55-jähriger Autofahrer in seinem VW eine an dem dortigen Fußgängerüberweg laufende 58-jährige Fußgängerin übersehen. Die Frau überquerte bei grüner Ampel die Frankfurter Straße und wurde vom Fahrzeug erfasst. Hierdurch erlitt sie schwere Verletzungen. Am Fahrzeug entstand geringer Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.