Bönnigheim (p). Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 2000 Euro zu kümmern, hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der am Samstag zwischen 19.30 und 21.50 Uhr einen BMW in der Schulstraße in Bönnigheim beschädigt hat, das Weite gesucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte den BMW, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 71 42 / 40 50 entgegen.