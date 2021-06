Ludwigsburg (p). Ein 54 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstag gegen 3 Uhr vermutlich nach Sekundenschlaf verunglückt. Der Mann war von Benningen kommend auf der K 1672 unterwegs. An der Einmündung zur L 1129 wollte er nach links in Richtung Ludwigsburg-Hoheneck abbiegen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen