Am Kinderspielplatz am Vaihinger Rondell kommt es immer wieder zu Vermüllungen. „Heute früh war es jedoch am heftigsten“, schreibt unser Leser Karlheinz Gulich zu seinem am Samstag aufgenommenen Foto. Für Mensch und Tier sei der Platz wegen Scherben nicht mehr gefahrlos zu betreten. Leider sei dies immer öfter zu beobachten.