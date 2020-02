Autodieb scheitert gleich mehrmals

Kornwestheim (p). Gleich an sechs abgemeldeten Gebrauchtfahrzeugen hat sich ein unbekannter Täter auf einem Parkplatz beim Hallenbad in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim versucht. Zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Montag, 17 Uhr, versuchte der verhinderte Autodieb, die Fahrzeuge verschiedener Marken gewaltsam zu öffnen. In einem Fall hatte er Erfolg und konnte sogar die Zündung aktivieren. Bei der weiteren Tatausführung machte ihm aber die Wegfahrsperre einen Strich durch die Rechnung.

Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0 71 54 / 1 31 30 zu melden.