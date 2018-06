Drucken Pforzheim (p). Das Bus&Bahn-Team Enzkreis-Pforzheim bietet am Donnerstag (7. Juni) ab 10 Uhr im Hauptbahnhof Pforzheim (Treffpunkt am Automat in der westlichen Unterführung bei den Radboxen) wieder praktische Hilfe, wie man die richtigen Fahrkarten für den öffentlichen... »