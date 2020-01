Auto und E-Bike kollidieren im Kreisel

Steinheim (p). Leichte Verletzungen hat eine E-Bike-Fahrerin erlitten, die am Dienstag gegen 10.25 Uhr im Kreisverkehr in der Steinbeisstraße in Steinheim in einen Unfall verwickelt wurde. Eine 82 Jahre alte Opel-Lenkerin fuhr vom Parkplatz eines Einkaufsmarkts in den Kreisverkehr und übersah hierbei vermutlich die Radlerin, die sich bereits dort befand. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen dem Pkw und der 59 Jahre alten Zweiradfahrerin. Der entstandene Schaden konnte abschließend noch nicht beziffert werden.